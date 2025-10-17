Paura in una villa | scoppia una caldaia a pellet

Un'esplosione si è verificata nel comune di San Felice Circeo. E' accaduto all'esterno di un'abitazione e la causa è stata lo scoppio di una caldaia a pellet che si trovava in un locale tecnico esterno alla casa. L'esplosione per fortuna non ha provocato feriti.Le fiamme scaturite dall'esplosione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it