Paura in una scuola di Roma crolla il soffitto | studenti fatti evacuare alcuni sono stati soccorsi
Paura per gli studenti dell' Istituto Superiore Diaz di Roma, dove questa mattina si è verificato un crollo. Gli alunni erano da poco entrati in classe quando si è verificato il pericoloso incidente. Per fortuna non ci sarebbero feriti. L'allarme è stato lanciato stamani, intorno alle 8.00. Studenti e personale scolastico avevano fatto il loro ingresso nell'istituto, sito in via Diana, quando è avvenuto l'imponderabile. È crollata una parte del controsoffitto della zona centrale del tetto. Una pioggia di calcinacci si è riversata sulle scale interne, provocando un forte fragore e spaventando le persone presenti all'interno dell'edificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
