Paura in Italia crollo in una scuola | All’interno centinaia di studenti

Un normale risveglio, il profumo dei quaderni e le chiacchiere leggere tra compagni: nessuno avrebbe mai immaginato che proprio quel giorno, tra le mura familiari della loro scuola, qualcosa potesse cambiare per sempre. E invece, un improvviso evento ha spezzato la tranquillità. Attimi sospesi, un boato improvviso che si insinua tra i corridoi, seguito da una pioggia di detriti e da un grido collettivo di paura. I ragazzi, ancora con lo zaino sulle spalle, si sono trovati catapultati in una scena da incubo, il cuore a mille e la mente piena di domande. >> “Non meritavate questa fine”. Marito e moglie trovati morti insieme, tragedia sconvolgente: lasciano 4 figli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it