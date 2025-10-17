Paura in Italia crollo in una scuola | All’interno centinaia di studenti
Un normale risveglio, il profumo dei quaderni e le chiacchiere leggere tra compagni: nessuno avrebbe mai immaginato che proprio quel giorno, tra le mura familiari della loro scuola, qualcosa potesse cambiare per sempre. E invece, un improvviso evento ha spezzato la tranquillità. Attimi sospesi, un boato improvviso che si insinua tra i corridoi, seguito da una pioggia di detriti e da un grido collettivo di paura. I ragazzi, ancora con lo zaino sulle spalle, si sono trovati catapultati in una scena da incubo, il cuore a mille e la mente piena di domande.
Crolla il controsoffitto di una scuola a Roma: studenti evacuati, hanno respirato polvere - 00 del mattino di venerdì 17 ottobre nell'istituto superiore Diaz, in zona Tuscolano a Roma, per il crollo
Crolla un controsoffitto in scuola a Roma, nessun ferito
Crolla un controsoffitto all'interno di una scuola superiore a Roma, calcinacci sulle scale: evacuati gli studenti (nessuno ferito) - E' accaduto intorno alle 8 all'Istituto superiore Diaz di via Diana, in zona Tuscolana.