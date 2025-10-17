Paura al parco | scontro tra due bimbi mentre giocano Un 11enne in ospedale

Sì scontrano mentre giocano al Parco del Galeone. È successo oggi pomeriggio tra due bambini. Ad avere la peggio un ragazzino di 11 anni, finito al pronto soccorso dell’ospedale in condizioni giudicate di media gravità. I momenti di paura si sono vissuti intorno alle 17 nel parco di via Newton. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Scopri altri approfondimenti

ROMA: Il parco divertimenti del cinema e della TV diventa la Capitale della paura - facebook.com Vai su Facebook

Mentre giocano, scontro tra due bambini: paura al parco del Galeone 11enne al pronto soccorso - Momenti di paura poco dopo le 17 al Parco del Galeone di via Newton dove un bambino di undici anni è rimasto ferito. Lo riporta gazzettadiparma.it

Scontro tra moto e bici: due feriti - È di due feriti il bilancio dello schianto tra una moto e una bici lungo la strada comunale che collega Mesagne e Latiano, a pochi metri dall'ingresso del parco archeologico di Muro Tenente, in un ... Da quotidianodipuglia.it

Scontro all'incrocio: paura nel Salento - Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente verificatosi questa mattina, intorno alle ore 11. Riporta quotidianodipuglia.it