Paura a scuola sostanza nell’aria | studenti evacuati e 20 intossicati Polizia e 118 sul posto
Momenti di paura questa mattina all’Istituto professionale “Podesti Calzecchi Onesti” di Passo Varano, ad Ancona, dove un gesto sconsiderato ha provocato il panico tra studenti e insegnanti. Poco prima delle 10, qualcuno ha infatti spruzzato qualcosa nei corridoi della scuola, costringendo alla totale evacuazione dell’edificio e causando il malore di diversi ragazzi. Secondo quanto riferito dai soccorritori, una ventina di studenti sono rimasti intossicati a causa dell’inalazione della sostanza urticante. Subito è scattato l’allarme e nel giro di pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia e i sanitari del 118, insieme alle ambulanze della Croce Gialla di Ancona e di Camerano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TG7 Basilicata News. Attimi di paura sulla A2, Aggressione scuola a Maschito, No droghe LSD - facebook.com Vai su Facebook
Paura a #roma, finti parenti vanno a #scuola a prendere un bambino: «Erano stranieri, nessuno li ha mai visti». Vengo... - X Vai su X
Spruzzano spray al peperoncino nei corridoi, scuola evacuata: soccorsi 20 ragazzi, paura al Podesti. Indagini in corso - Paura questa mattina all'Istituto professionale “Podesti Calzecchi Onesti” di Passo Varano ad Ancona: ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino nei ... Come scrive msn.com
Sostanza urticante nell'aria, paura al liceo Marconi - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Scrive ansa.it
Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura” - emergenze: fatti uscire oltre mille studenti, alcuni portati in ospedale per difficoltà respiratorie. Scrive quotidiano.net