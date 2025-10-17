Paura a scuola sostanza nell’aria | studenti evacuati e 20 intossicati Polizia e 118 sul posto

Momenti di paura questa mattina all’Istituto professionale “Podesti Calzecchi Onesti” di Passo Varano, ad Ancona, dove un gesto sconsiderato ha provocato il panico tra studenti e insegnanti. Poco prima delle 10, qualcuno ha infatti spruzzato qualcosa nei corridoi della scuola, costringendo alla totale evacuazione dell’edificio e causando il malore di diversi ragazzi. Secondo quanto riferito dai soccorritori, una ventina di studenti sono rimasti intossicati a causa dell’inalazione della sostanza urticante. Subito è scattato l’allarme e nel giro di pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia e i sanitari del 118, insieme alle ambulanze della Croce Gialla di Ancona e di Camerano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it