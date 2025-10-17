Paura a San Felice Circeo scoppia una caldaia a pellet

San Felice Circeo, 17 ottobre 2025 – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di San Felice Circeo sono intervenuti a seguito di un uno scoppio di una caldaia a pellet ubicata in un locale tecnico esterno di pertinenza di un’abitazione. Le fiamme che hanno interessato diversi sacchi di pellet accantonati all’interno del locale caldaia, sono state domate dai vigili del fuoco di Terracina giunti sul posto, i quali hanno determinato la natura accidentale dell’incendio. Non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it