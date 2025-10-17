Paura a Bagheria crolla una palazzina | i cani scavano fra le macerie
Crolla una palazzina in stato di abbandono a Bagheria. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri, intorno alle 19, per il cedimento strutturale di un immobile che si trova in via Serradifalco, non lontano dal convento di Sant'Antonio.A segnalare l'accaduto sono stati alcuni residenti che hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
