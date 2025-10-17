Patto Ursula-sindaci di sinistrafaremo da cavie per le auto robot

Milano, Torino, Genova, Roma e altri 56 Comuni pronti a sperimentare i veicoli a guida autonoma per conto dell’Europa. Si rischia un altro caos in strada, dopo le ciclabili, per fare un favore ai marchi tedeschi o cinesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

