Sul ghiaccio di Angers (Francia) si disputa il Grand Prix de France, la prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Il massimo circuito internazionale itinerante si è aperto in terra transalpina con lo short program riservato alle coppie. I giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno primeggiato con grande disinvoltura, venendo premiati con il punteggio di 79.44 (43.15 per la parte tecnica e 36.29 per i components). I Campioni del Mondo in carica hanno brillato sulle noti di Paint It Black di Jacob Braun, Keith Richards e Mick Jagger, fermandosi a un punto e mezzo dal proprio personale di 80. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico, Miura/Kihara in testa dopo lo short program del GP de France