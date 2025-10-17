Pattinaggio artistico Miura Kihara in testa dopo lo short program del GP de France
Sul ghiaccio di Angers (Francia) si disputa il Grand Prix de France, la prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Il massimo circuito internazionale itinerante si è aperto in terra transalpina con lo short program riservato alle coppie. I giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno primeggiato con grande disinvoltura, venendo premiati con il punteggio di 79.44 (43.15 per la parte tecnica e 36.29 per i components). I Campioni del Mondo in carica hanno brillato sulle noti di Paint It Black di Jacob Braun, Keith Richards e Mick Jagger, fermandosi a un punto e mezzo dal proprio personale di 80. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
BOL ON ICE – IL GRANDE SPETTACOLO DEL PATTINAGGIO ARTISTICO ARRIVA A BOLOGNA! ? Unipol Arena – 10 gennaio 2026 La magia del ghiaccio sta per accendere Bologna! Scopri la piantina dell’arena ? e scegli il tuo posto per vivere da v - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio artistico, storico bronzo mondiale per Conti-Macii - Sara Conti e Niccolò Macii, già campioni d`Europa in carica, salgono anche sul podio mondiale. Si legge su sportmediaset.mediaset.it