Pattinaggio artistico | Ami Nakai fa saltare il banco nello short al Grand Prix de France Sakamoto insegue

Ami Nakai fa saltare il banco in occasione dello short program individuale femminile, segmento che ha aperto il Grand Prix de France, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana sul ghiaccio dell’ICEPARC di Angers. Non una grande sorpresa per gli appassionati, considerando le splendide cose fatte vedere dalla giapponese durante le passate stagioni in campo Junior. Da rimarcare comunque la grande pulizia della nipponica che, da rookie, ha sbaragliato la concorrenza sul fronte tecnico, mettendo sul piatto tutta la sua potenzialità, sciorinata in uno short che ha rasentato la perfezione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Ami Nakai fa saltare il banco nello short al Grand Prix de France, Sakamoto insegue

