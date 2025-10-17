Pattinaggio artistico a rotelle | Ciacia seconda dopo lo short inline ai Mondiali Buona prova complessiva degli azzurri

Parte con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle, impegnata da oggi fino al 30 ottobre ai Campionati Mondiali 2025, quest’anno in scena l’impianto Yanqing District Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center di Pechino, in Cina. In occasione dello short program della disciplina inline, gli azzurri hanno ben figurato, occupando tutti un piazzamento sul podio. Andiamo con ordine. Nella massima categoria femminile un paio di sbavature di rilievo hanno leggermente rallentato la rincorsa di Sofia Ciacia, al momento seconda ma con l’oro ancora nel mirino. 🔗 Leggi su Oasport.it

