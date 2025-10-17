"MIREMEDY è l’acronimo di miR (forma contratta per indicare le molecole di microRNA) e remedy che indica la possibilità di attenuare o alleviare I sintomi di alcune patologie genetiche agendo sui microRNA cellulari. I microRNA sono molecole di RNA presenti in ciascuna delle nostre cellule, che hanno un’importante funzione di regolazione dell’espressione di proteine. La loro capacità di modificare la produzione di numerose proteine allo stesso momento, li porta ad essere degli importanti regolatori della funzionalità cellulare", spiega Stefano Perni coordinatore del progetto di ricerca Unisi. Ci spiega il progetto? "Parte dall’osservazione che un particolare microRNA, ’miR486’, di cui sono ricche le nostre cellule muscolari, è particolarmente importante per regolarne metabolismo, salute e crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Patologie del muscolo. Molecole di Rna per alleviare i sintomi