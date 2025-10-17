Passeggiata musica e laboratori nel Parco Sculture del Chianti

Ultimi appuntamenti d’autunno al Parco Sculture del Chianti per godere a pieno dei colori e delle luci della stagione autunnale. Oggi il Parco si concede una giornata di musica e benessere con un ricco programma pomeridiano. Si comincia alle 16,30 con una “passeggiata meditativa”, organizzata da SienaSalute. Si tratta di una pratica che unisce il movimento lento del camminare con la consapevolezza del respiro e del proprio corpo: esercizi di respirazione, passeggiata e pratica di mindfulness per un momento che consente di entrare in connessione con il flusso della vita, alleggerirsi e ascoltare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passeggiata, musica e laboratori nel Parco Sculture del Chianti

