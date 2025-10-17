Passaro Cittadini in Movimento | Quando la storia chiede rispetto | la mia riflessione sul futuro del centrodestra irpino

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non so dove sia finita la dignità delle persone.Non so dove sia finita la dignità di quegli uomini e di quelle donne libere che, per anni, in questa città e in questa provincia, hanno costruito e sorretto le sorti del centrodestra.Ho visto candidati e dirigenti esporsi per una causa che guardava. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Regionali, Mastella chiama Passaro. Il leader dei Cittadini in Movimento ci pensa - Massimo Passaro è da sempre sincero alfiere del civismo, sempre candidato dalla stessa parte, dalla parte dei cittadini. Scrive corriereirpinia.it

passaro cittadini movimento storiaRegionali Campania, centrodestra ‘inquinato’ da ex politici e amministratori di centrosinistra: l’allerta di Passaro (Cittadini in Movimento) - Dal portavoce de I Cittadini in  Movimento, l’avvocato Massimo Passaro, arriva un appello a diffidare della pletora di politici ed amministratori che dall’oggi al domani passano dal ... Riporta corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Passaro Cittadini Movimento Storia