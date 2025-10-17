Passaporto alle Poste superati i 100 mila rilasci | ecco come richiederlo facilmente e velocemente

Un bancone bianco e giallo, una fila ordinata, qualche minuto di attesa. Poi la foto, la firma digitale e la promessa — nero su bianco — che il nuovo passaporto arriverà a casa in pochi giorni. È così che, in poco più di un anno, Poste Italiane ha superato i 100 mila passaporti rilasciati, tagliando il traguardo simbolico con il documento emesso dall’ufficio “Pescara 6”, in Abruzzo. Un risultato che racconta una piccola rivoluzione amministrativa. Lanciato a marzo dello scorso anno grazie a una convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il servizio è nato per avvicinare i cittadini ai servizi pubblici, portando uno dei documenti più richiesti — e spesso più difficili da ottenere — dentro la rete capillare degli uffici postali. 🔗 Leggi su Panorama.it

