Passamano per San Luca 2025 | programma e strade chiuse

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rievocazione storica riporta in vita il lungo passamano che, nel 1677, permise la costruzione del portico e della basilica di San Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

passamano per san luca 2025 programma e strade chiuse

© Ilrestodelcarlino.it - Passamano per San Luca 2025: programma e strade chiuse

Approfondisci con queste news

passamano san luca 2025Bologna, torna il «Passamano» lungo il portico di San Luca: la storia di un evento che diede vita a un simbolo della città - Torna l'appuntamento che rievoca la catena umana del 1677 che portò alla costruzione del portico. Segnala corrieredibologna.corriere.it

passamano san luca 2025’Passamano per San Luca’. Torna la Storia - La Festa internazionale della Storia continua anche in autunno, e lo fa sempre nel segno della partecipazione. Secondo msn.com

Passamano per San Luca. Anche le bandiere del mondo nell’antica catena umana - Domani alle 10 torna l’appuntamento con il ‘Passamano per San Luca’, giunto alla sua XXII edizione e organizzato dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio del dipartimento ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Passamano San Luca 2025