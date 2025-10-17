Passamano per San Luca 2025 | programma e strade chiuse
La rievocazione storica riporta in vita il lungo passamano che, nel 1677, permise la costruzione del portico e della basilica di San Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Bologna, torna il «Passamano» lungo il portico di San Luca: la storia di un evento che diede vita a un simbolo della città - X Vai su X
Ventitreesima edizione di "Passamano per San Luca". Sabato 18 ottobre: l'appuntamento imperdibile rivolto alla storia e alla comunità. Inoltre, Premiazione di "Il Portico d'Oro - Jacques Le Goff”. - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, torna il «Passamano» lungo il portico di San Luca: la storia di un evento che diede vita a un simbolo della città - Torna l'appuntamento che rievoca la catena umana del 1677 che portò alla costruzione del portico. Segnala corrieredibologna.corriere.it
’Passamano per San Luca’. Torna la Storia - La Festa internazionale della Storia continua anche in autunno, e lo fa sempre nel segno della partecipazione. Secondo msn.com
Passamano per San Luca. Anche le bandiere del mondo nell’antica catena umana - Domani alle 10 torna l’appuntamento con il ‘Passamano per San Luca’, giunto alla sua XXII edizione e organizzato dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio del dipartimento ... Secondo ilrestodelcarlino.it