Pasolini e Pascoli E quella laurea dispersa

BARGA Nel cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, e nell’anniversario esatto del giorno in cui Pascoli giunse e si stabilì a Castelvecchio, la Fondazione Giovanni Pascoli e LuccAutori – Premio Racconti nella Rete hanno promosso un interessante incontro che ha coinvolto le classi quarte dei Licei dell’ISI di Barga, dal titolo "Giovanni Pascoli narratore dell’avvenire. Poesia, cronaca in versi dell’attualità". Al centro del dialogo con i protagonisti della mattinata Pascoli e Pasolini in un dialogo ideale tra due grandi voci della poesia italiana, capaci di leggere il proprio tempo e di anticipare il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pasolini e Pascoli. E quella laurea dispersa

