Partono rilievi su strada e riprese aeree per realizzare il modello 3D della città
Piacenza compie un nuovo passo verso la costruzione del suo Gemello Digitale, la piattaforma tridimensionale che riprodurrà fedelmente il territorio comunale per migliorare la pianificazione, la gestione dei servizi e la valorizzazione urbana. «Sono infatti iniziate in questi giorni
