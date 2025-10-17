Partono i lavori di restyling in Largo Tosi
Il controviale di Largo Tosi è da tempo controllato da telecamere e inibito al transito: da un paio di giorni, invece, quelle stesse telecamere sono state spente ed è diventato obbligatorio percorrerlo. È questo il primo effetto dei lavori di Città Metropolitana che porteranno alla riqualificazione della zona dello stesso controviale, lavori che avranno come effetto quello di spostare lo storico capolinea degli autobus lungo la carreggiata. I lavori risagomeranno l’area occupata dall’aiuola riducendo lo spazio del controviale, che diventerà strada riservata a veicoli autorizzati, pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Partono i lavori che toccheranno la statua dell'eroe dei Mille. ? - facebook.com Vai su Facebook
Macerata, restyling del circolo tennis (con due nuove tribune). Appalto ok, partono i lavori - Tra le undici offerte pervenute tramite la piattaforma Suam quella risultata vincitrice della gara è stata di una ditta che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla ... Segnala corriereadriatico.it
Restyling per l’ex campo Boario. Dopo l’estate partiranno i lavori - Saranno avviati subito dopo l’estate i lavori per la riqualificazione dell’ex campo Boario di Santa Vittoria in Matenano, area verde posta fra il centro storico e la scuola. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Galleria Roma, partono i lavori. C'è l’aut aut del Comune: via le bici - PESARO Galleria Roma ci siamo: si allestisce il cantiere dell’atteso restyling c’è anche l’aut aut del Comune che chiede di portare via bici e quant’altro si trovi nel piazzale interno. Lo riporta corriereadriatico.it