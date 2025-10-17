Il controviale di Largo Tosi è da tempo controllato da telecamere e inibito al transito: da un paio di giorni, invece, quelle stesse telecamere sono state spente ed è diventato obbligatorio percorrerlo. È questo il primo effetto dei lavori di Città Metropolitana che porteranno alla riqualificazione della zona dello stesso controviale, lavori che avranno come effetto quello di spostare lo storico capolinea degli autobus lungo la carreggiata. I lavori risagomeranno l’area occupata dall’aiuola riducendo lo spazio del controviale, che diventerà strada riservata a veicoli autorizzati, pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Partono i lavori di restyling in Largo Tosi