Partito il progetto Scuola nel Bosco | 40 alunni a esplorare il metato

E’ partito col botto il progetto sperimentale “Scuola nel Bosco” con la trasferta delle cinque classi della primaria Frediani di Seravezza in trasferta alla scuola di Azzano, il lunedì e il mercoledì, nei mesi di ottobre, marzo, aprile e maggio per fare una full immersion nella natura. E dal prossimo anno potrebbe coinvolgere anche la scuola dell’infanzia di Seravezza. Circa 40 bambini hanno esplorato a piedi il bosco, raggiungendo il metato Piari dove hanno appreso le tecniche di essiccazione delle castagne, seguendone le fasi. Ad accompagnarli le maestre Beatrice Leoni, Paola Tommasi, Giada Bazzichi, Michela Barsanti, Sophia Fleischer, Ilaria Caiffa, Valentina Mozzoni e Lucia Lenzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

