Partiti i lavori per l' antenna 5G a Treggiaia Bagnoli e Stella FdI | Schiaffo a regolamento comunale e ai cittadini
“Un’antenna 5G installata sotto il Santuario della Madonna di Ripaia, in una delle zone più suggestive e identitarie di Treggiaia, fuori da ogni pianificazione, in violazione del regolamento comunale. E' un fatto gravissimo, uno schiaffo al territorio e ai cittadini”. Così i consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
