Parte da Napoli la rivoluzione mondiale delle piastrelle in ceramica

Napolitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli guiderà la rivoluzione eco nella produzione di piastrelle in ceramica. Non molti sanno che si tratta di uno dei settori industriali più inquinanti e l'Università Federico II è entrata nel Consorzio internazionale che lavorerà per ridurre drasticamente l'impatto.  L'Ateneo federiciano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Sfuma Ndoye, avanza Chiesa: Napoli, parte la rivoluzione - Si erano stancati, tutti e due, di inseguire le richieste al rialzo del Bologna e dello stesso esterno svizzero e ... Da ilmattino.it

Napoli women, la rivoluzione è iniziata - La rivoluzione, calcistica s'intende, è iniziata all'ombra del Vesuvio, dove arrivano ben sei colpi di mercato. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Parte Napoli Rivoluzione Mondiale