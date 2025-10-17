Parte da Napoli la rivoluzione mondiale delle piastrelle in ceramica

Napoli guiderà la rivoluzione eco nella produzione di piastrelle in ceramica. Non molti sanno che si tratta di uno dei settori industriali più inquinanti e l'Università Federico II è entrata nel Consorzio internazionale che lavorerà per ridurre drasticamente l'impatto. L'Ateneo federiciano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tragedia nel centro storico di #Napoli. Una donna è morta dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio in vico delle Nocelle, a pochi passi da via Salvator Rosa. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 nella parte più stretta del vicolo: la vittima è caduta - facebook.com Vai su Facebook

Sfuma Ndoye, avanza Chiesa: Napoli, parte la rivoluzione - Si erano stancati, tutti e due, di inseguire le richieste al rialzo del Bologna e dello stesso esterno svizzero e ... Da ilmattino.it

Napoli women, la rivoluzione è iniziata - La rivoluzione, calcistica s'intende, è iniziata all'ombra del Vesuvio, dove arrivano ben sei colpi di mercato. Secondo ilmattino.it