Parole gravissime! Attentato a Ranucci polemica furiosa contro La Russa
Un attentato che scuote profondamente il mondo del giornalismo italiano e riaccende il dibattito sul clima d’intolleranza verso l’informazione d’inchiesta. Nella notte, un’esplosione ha distrutto l’auto di Sigfrido Ranucci, noto conduttore del programma Report, e quella della figlia, parcheggiate davanti alla loro abitazione a Pomezia. Nessun ferito, ma la dinamica è subito apparsa deliberata e inquietante, e ha spinto a reazioni immediate da parte di colleghi, istituzioni e vertici Rai. Leggi anche: “Siete complici”. Attentato a Ranucci e governo Meloni, accuse violentissime: tutto in diretta Usigrai denuncia: “Clima d’odio pericoloso, non si può più tacere”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
