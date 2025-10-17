Parla Bonsanto l' autore dell' omicidio Trotta secondo i collaboratori di giustizia | Mi stanno incastrando
“Mi stanno accusando di una cosa che non esiste”. Angelo Bonsanto, 34enne di San Severo a processo dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia per l’omicidio del viestano Omar Trotta, respinge le accuse e, nel corso del lungo esame chiesto e ottenuto dalla difesa (avvocato Luigi Marinelli), ha negato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
CRONACA Omicidio Trotta: la ‘mappa’ dei clan e delle alleanze mafiose dietro l’agguato, attesa per l’esame di Bonsanto - A fare fuoco sarebbe stato Angelo Bonsanto (che però respinge ogni addebito) insieme ad un altro soggetto non ancora identificato. Si legge su statoquotidiano.it