Pare che l' ex capitano della Roma non voglia assecondare l' ambizione televisiva della figlia

C hanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, è pronta a fare il suo debutto televisivo nella prossima edizione di Pechino Express 2026. In coppia con l’amico d’infanzia Filippo Laurino, Chanel si prepara a un’avventura che promette emozioni e sfide. Tuttavia, la sua scelta di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, sostenuta da mamma Ilary, sembra aver acceso invece qualche tensione con papà Francesco, alimentando nuove discussioni in una famiglia già sotto i riflettori. Chanel Totti compie 18 anni da diva: in total black e stivali specchiati X Leggi anche › Per Chanel Totti debutto tv a “Pechino Express 2026”: avventura asiatica con un amico d’infanzia Francesco Totti: no a Pechino Express per Chanel?. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Pare che l'ex capitano della Roma non voglia assecondare l'ambizione televisiva della figlia

