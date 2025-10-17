Parco eolico bocciato | Abbiamo inviato il parere negativo

SORANO Sviluppo sostenibile, tutela del paesaggio e difesa dell’economia locale. Sono questi i principi su cui si basa la netta opposizione del Comune di Sorano al progetto ’Sorano Wind’, un intervento per la realizzazione di impianti eolici sul territorio comunale giudicato "speculativo" e "privo di reale beneficio per la comunità". La presa di posizione è stata ribadita dal sindaco Ugo Lotti, che ha confermato l’invio alla Regione Toscana delle osservazioni ufficiali dell’Amministrazione contro il progetto, attualmente sottoposto a procedura di valutazione. "Il Comune di Sorano – spiega Lotti – ha già trasmesso alla Regione le proprie osservazioni contrarie al progetto ’Sorano Wind’, che riteniamo un’iniziativa di carattere speculativo, potenzialmente dannosa per l’ambiente, per il paesaggio e per l’economia locale, in particolare per agricoltura e turismo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

