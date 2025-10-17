Parco Arcipelago Toscano | Matteo Arcenni nuovo commissario straordinario

Firenzepost.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per "la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente", organo vacante dal 28 giugno 2025 L'articolo Parco Arcipelago Toscano: Matteo Arcenni nuovo commissario straordinario proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

parco arcipelago toscano matteo arcenni nuovo commissario straordinario

© Firenzepost.it - Parco Arcipelago Toscano: Matteo Arcenni nuovo commissario straordinario

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

parco arcipelago toscano matteoParco dell'Arcipelago Toscano, scelto il sindaco Matteo Arcenni - ISOLA D'ELBA: Il ministro Pichetto Fratin ha scelto il primo cittadino di Terricciola come commissario per sei mesi, in attesa della nomina del nuovo presidente ... Secondo toscanamedianews.it

parco arcipelago toscano matteoMatteo Arcenni nominato Commissario Straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano - 2025 ha nominato Matteo Arcenni, attuale Sindaco di Terricciola (PI) Commissario Straordinario del Pa ... Si legge su giglionews.it

parco arcipelago toscano matteoMatteo Arcenni Nominato Commissario Straordinario del Parco Nazionale - 2025 ha nominato Matteo Arcenni, attuale Sindaco di Terricciola (PI) Commissario Straordinario del Pa ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Parco Arcipelago Toscano Matteo