Parco Arcipelago Toscano | Matteo Arcenni nuovo commissario straordinario
Per "la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente", organo vacante dal 28 giugno 2025 L'articolo Parco Arcipelago Toscano: Matteo Arcenni nuovo commissario straordinario proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
