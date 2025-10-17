Parchi al setaccio | la polizia sequestra 50 grammi di droga e controlla 65 persone

Parmatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Setacciati ieri sera dalla polizia i parchi cittadini, in particolare Parco Falcone e Borsellino e Parco Ducale.Grazie al fiuto del cane antidroga Alaska della Questura di Firenze, gli agenti hanno rinvenuto all’interno del Parco Falcone e Borsellino complessivamente circa 50 grammi di sostanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

