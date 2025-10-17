Parcheggi riservati e stop a mezzi pesanti e non autorizzati | le richieste di chi vive a San Pellegrino

Viterbotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parcheggi riservati e stop a mezzi pesanti e non autorizzati a San Pellegrino. Sono le richieste avanzate dal comitato del quartiere medievale di Viterbo, una cui delegazione ha incontrato, il 14 ottobre, il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti per discutere alcune problematiche che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

