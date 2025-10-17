Parcheggi all’arcispedale Santa Maria Nuova | sospesa la sosta a pagamento per i lavoratori

Reggio Emilia, 17 ottobre 2025 – Muro contro muro stamattina nella discussione al tavolo tra Ausl e Comune di Reggio da una parte e, dall’altra, sindacati di medici e operatori del comparto sanitario che domandano una soluzione al problema parcheggi del Santa Maria Nuova. E, dopo circa tre ore di trattativa tesissima, svoltasi a porte aperte in una sala del San Lazzaro, l’azienda ha deciso di sospendere il Piano che prevedeva dal primo novembre l’introduzione della sosta a pagamento per i lavoratori con abbonamenti a 30 euro. La soluzione alla richiesta di posti auto sicuri e vicini all’ospedale non si è trovata, e il confronto è stato aggiornato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

