Paragon cosa intende fare la politica ora che i grandi nomi della finanza sono finiti nel mirino del software spia
Il comitato parlamentare dei servizi segreti indaga sulle procedure di autorizzazione all'uso. Possibile una nuova audizione del sottosegretario Mantovano. 🔗 Leggi su Wired.it
Dopo i giornalisti, Caltagirone. Dopo Caltagirone, Orcel di Unicredit. Dopo Orcel, Cattaneo di Enel. Dite quel che volete, ma il silenzio tombale del governo sul caso #Paragon è qualcosa di allucinante, in una democrazia.
Due tra i più grossi banchieri italiani, entrambi coinvolti in operazioni che puntano a ridefinire lo scenario finanziario italiano, spiati in modo illegale sono una "cosa importante" per Giorgia Meloni? Allora dia rispose sul caso Paragon, che ha coinvolto anche m
