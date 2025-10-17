Al comando della classifica c’è l’inedito trio formato da Peretola – BGV Soccer – Paperino San Giorgio: tutte e tre le contendenti sono a 6 punti, in un raggruppamento caratterizzato sin qui da una situazione generale di equilibrio. Ma la terza giornata del campionato di Terza Categoria, che prenderà il via domani e si chiuderà lunedì prossimo, potrebbe lasciare in dote ben più di qualche sorpresa. Si parte nel pomeriggio di sabato, alle 14:30: a Montepiano, il Montepiano di Cavicchi andrà alla ricerca dei primi punti stagionali contro i fiorentini del Peretola, che viaggiano per il momento a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Paperino San Giorgio-Las Vegas: la partita top