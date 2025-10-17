Paperdi Juvecaserta al PalaPiccolo sfida al Chiusi
Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta è pronta a tornare in campo davanti al proprio pubblico per affrontare l’Umana San Giobbe Chiusi in una sfida che promette intensità e spettacolo. L’appuntamento è per domani, sabato 18 ottobre alle ore 21:00 al PalaPiccolo di Caserta, dove i bianconeri proveranno a proseguire il loro cammino positivo in campionato con il chiaro obiettivo di difendere il parquet di casa e dare continuità al buon momento. Resta in dubbio la presenza di Matteo Laganà ed Andrea Biondo, che saranno sottoposti ad ulteriori esami strumentali nella giornata di oggi. Coach Lino Lardo, premessa la soddisfazione per il successo ottenuto a spese di Imola, così si esprime sulla gara con Chiusi: « Abbiamo un altro turno casalingo e dobbiamo assolutamente cercare di sfruttare al meglio questa situazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
