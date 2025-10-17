PAPA V & Night Skinny annunciano Latte in Polvere | EP fuori il 14 novembre in digitale vinile e CD anche special edition

Due visioni forti e complementari tornano a incrociarsi: PAPA V e Night Skinny pubblicano “Latte in Polvere” venerdì 14 novembre per Columbia Records Sony Music Italia, su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico ( vinile e CD, anche in special edition ). Un progetto che nasce per suonare come manifesto di identità: scrittura cruda e dissacrante da un lato, produzione d’autore dall’altro, per ribadire la centralità della scuola urban italiana. Indice. Papa V e Night Skinny – Latte In Polvere. Night Skinny: il producer che detta il suono. PAPA V: penna cruda, ironia, immaginario. Uscita, formati e special edition. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

