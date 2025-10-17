Papà Salis farnetica contro La Verità Conta i voti nelle urne ma non sa leggerli
Il padre dell’eurodeputata ci accusa di non saper la matematica. Per lui la sinistra ha preso più preferenze. I dati lo sbugiardano. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ilaria Salis farnetica sulla strage dei Carabinieri di Verona e arriva a giustificare l’uccisione di tre militari. Siamo oltre la follia. La sinistra la difenderà anche questa volta o avrà la decenza di prendere le distanze? - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis farnetica sulla strage dei Carabinieri di Verona e arriva a giustificare l’uccisione di tre militari. Siamo oltre la follia. La sinistra la difenderà anche questa volta o avrà la decenza di prendere le distanze? - X Vai su X
***Ue: commissione europarlamento vota contro revoca immunita' Ilaria Salis - ha respinto 13 contro 12 la revoca dell'immunita' alla deputata ... Scrive ilsole24ore.com
Ilaria Salis, la Commissione Juri dice no alla revoca dell’immunità: “Difendermi è proteggermi dalla persecuzione di Orbán” - La Commissione Affari giuridici dell’Eurocamera ha respinto la revoca dell’immunità all’eurodeputata di Avs Ilaria Salis con 13 voti contro 12. Secondo ilfattoquotidiano.it
La commissione Affari giuridici del Parlamento Ue vota contro la revoca dell'immunità a Ilaria Salis - Con una maggioranza esigua, la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha deciso di non revocare l'immunità all'eurodeputata Ilaria Salis. Riporta it.euronews.com