Papa Leone XIV nomina un arcivescovo progressista a Vienna

Esponente del gruppo di parroci riformisti austriaci che lanciò un "appello alla disobbedienza" nel 2011, Josef Grünwidl succede al cardinale Christoph Schönborn di cui era stato segretario negli anni difficili del dopo-abusi.

I reali inglesi Carlo e Camilla saranno in Vaticano il 23 ottobre in visita di Stato. L'arrivo è previsto il giorno prima ma il programma è concentrato tutto il 23, quando Carlo arriverà alle 10.45 al Cortile di San Damaso. Alle 11 l'udienza con Papa Leone XIV.

#Tg2000 - #Fame nel mondo, #PapaLeone: fallimento collettivo. Richiamo di #Mattarella #16ottobre

Leone XIV: nomina mons. Josef Grünwidl arcivescovo di Vienna - Josef Grünwidl, finora amministratore apostolico della stessa arcidiocesi.

Papa Leone XIV e Carlo III pregheranno insieme: è la prima volta dallo scisma anglicano

Papa Leone XIV nomina il nuovo Promotore di Giustizia nel Tribunale della Rota Romana - Nomina di Papa Leone XIV alla Rota romana, il nuovo Promotore di Giustizia nel Tribunale della Rota Romana è il Reverendo Konrad Maria Ackermann, finora Notaro nel menzionato Organismo di Giustizia.