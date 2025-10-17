Papa Leone XIV nomina un arcivescovo progressista a Vienna

Repubblica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esponente del gruppo di parroci riformisti austriaci che lanciò un “appello alla disobbedienza” nel 2011, Josef Grünwidl succede al cardinale Christoph Schönborn di cui era stato segretario negli anni difficili del dopo-abusi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

