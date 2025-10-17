Papa Leone XIV | Il porto di Ostia è importante per la storia del mondo

Ostia, 17 ottobre 2025 – “Lavorare per la pace esige una certa maturità e altruismo per comprendere i bisogni dell’altro e poi collaborare nel trovare una soluzione che permetta a tutti di prosperare”. Lo ha sottolineato Papa Leone XIV, oggi alla Marina di Ostia per fare Visita alla nave-scuola della pace “ Med 25 – Bel Espoir ”. “Gesù ci insegna che il perdono è essenziale per realizzare la pace: infatti, è solo quando abbandoniamo pregiudizi, rancori o amarezze e riceviamo perdono per i nostri errori che possiamo prima ricevere il dono della pace e poi condividerlo con altri”, ha osservato Leone nel suo saluto in inglese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it