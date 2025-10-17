Papa Leone XIV e Carlo III pregheranno insieme | è la prima volta dallo scisma anglicano
Papa Leone XIV riceverà Re Carlo III e la Regina Camilla in Vaticano. La coppia reale sarà a Roma per una visita il 23 ottobre. I reali arriveranno in Italia il 22, il giorno successivo ci sarà un incontro con Leone XIV. Il re e la regina saranno in Vaticano per celebrare il Giubileo. L’appuntamento si sarebbe dovuto tenere lo scorso aprile, ma fu sospeso per le condizioni di salute di Papa Francesco che comunque incontrò i reali in visita privata. L’udienza privata è prevista in mattinata. Re Carlo si incontrerà con il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, mentre Camilla visiterà la cappella Paolina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
