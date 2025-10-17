Papà disperato lancia appello | perduto l’orsetto regalo della madre morta
Pescara - Una bambina di 7 anni smarrisce sul treno il suo peluche più caro, legato alla memoria della madre: il papà chiede aiuto al pubblico Questa domenica, durante un viaggio in treno, una piccola di 7 anni ha perso il suo orsacchiotto — il dono più prezioso ricevuto dalla mamma † — a bordo del regionale 4218 partito da Pescara alle 15:20 e diretto verso Ancona, transitando da Roseto degli Abruzzi. Il padre, Alexander, vedovo con due figli, ha scritto al giornale per chiedere che si diffonda l’appello: “Quel peluche marrone tipo Rilakkuma con una cerniera sulla schiena rappresentava il ricordo più caro della mamma, scomparsa l’anno scorso. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
