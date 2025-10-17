Paolini-Rybakina | lo scontro diretto decisivo Vincere per le Finals o tutto rimandato a Tokyo E il mistero Andreeva…

Oasport.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini si è issata al settimo posto nella WTA Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i migliori diciotto risultati conseguiti nell’arco della stagione. L’azzurra ha saputo rimontare la svizzera Belinda Bencic e si è qualificata alle semifinali del WTA 500 di Ningbo, issandosi a quota 4.325 punti e scavalcando così la russa Mirra Andreeva (4.320). Il risultato conseguito sul cemento della località cinese ha permesso alla tennista toscana di compiere un passo importante verso l’ammissione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

paolini rybakina lo scontro diretto decisivo vincere per le finals o tutto rimandato a tokyo e il mistero andreeva8230

© Oasport.it - Paolini-Rybakina: lo scontro diretto decisivo. Vincere per le Finals o tutto rimandato a Tokyo. E il mistero Andreeva…

Scopri altri approfondimenti

paolini rybakina scontro direttoPaolini-Rybakina: lo scontro diretto decisivo. Vincere per le Finals o tutto rimandato a Tokyo. E il mistero Andreeva… - Jasmine Paolini si è issata al settimo posto nella WTA Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i migliori diciotto risultati ... Secondo oasport.it

paolini rybakina scontro direttoJasmine Paolini sfida Elena Rybakina in semifinale al Ningbo Open 2025: quando gioca, programma e orario della partita · Tennis WTA - Semifinale decisiva al Ningbo Open per Jasmine Paolini, che contro Elena Rybakina può conquistare il pass per le prossime WTA Finals. Segnala olympics.com

paolini rybakina scontro direttoNingbo, Paolini ribalta Bencic, WTA Finals a un passo: la situazione nella classifica Race, Jas gufa Rybakina - Ningbo, Paolini epica: ribalta Bencic e vede le WTA Finals di Riad. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Paolini Rybakina Scontro Diretto