Jasmine Paolini si è issata al settimo posto nella WTA Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i migliori diciotto risultati conseguiti nell'arco della stagione. L'azzurra ha saputo rimontare la svizzera Belinda Bencic e si è qualificata alle semifinali del WTA 500 di Ningbo, issandosi a quota 4.325 punti e scavalcando così la russa Mirra Andreeva (4.320). Il risultato conseguito sul cemento della località cinese ha permesso alla tennista toscana di compiere un passo importante verso l'ammissione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del mondo.

Paolini-Rybakina: lo scontro diretto decisivo. Vincere per le Finals o tutto rimandato a Tokyo. E il mistero Andreeva…