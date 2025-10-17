Paolini-Rybakina | lo scontro diretto decisivo Vincere per le Finals o tutto rimandato a Tokyo E il mistero Andreeva…
Jasmine Paolini si è issata al settimo posto nella WTA Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i migliori diciotto risultati conseguiti nell’arco della stagione. L’azzurra ha saputo rimontare la svizzera Belinda Bencic e si è qualificata alle semifinali del WTA 500 di Ningbo, issandosi a quota 4.325 punti e scavalcando così la russa Mirra Andreeva (4.320). Il risultato conseguito sul cemento della località cinese ha permesso alla tennista toscana di compiere un passo importante verso l’ammissione alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Paolini SCAVALCA Andreeva (per soli 5 punti!) e si porta al 7° posto nella race Lo scenario ora è un po' più semplice: > Se Rybakina PERDE contro Tomljanovic, Paolini e Andreeva sono ENTRAMBE QUALIFICATE alle WTA Finals > Se Rybakina vince, tutt - X Vai su X
Una rimonta EPICA per continuare a sognare le #WTAFinals Tre ore e 18 minuti di battaglia si risolvono a favore di Jasmine Paolini, favorita anche da qualche problema fisico accusato dall’avversaria nel terzo set. Ora la palla passa a Rybakina, possibil - facebook.com Vai su Facebook
Paolini-Rybakina: lo scontro diretto decisivo. Vincere per le Finals o tutto rimandato a Tokyo. E il mistero Andreeva… - Jasmine Paolini si è issata al settimo posto nella WTA Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i migliori diciotto risultati ... Secondo oasport.it
Jasmine Paolini sfida Elena Rybakina in semifinale al Ningbo Open 2025: quando gioca, programma e orario della partita · Tennis WTA - Semifinale decisiva al Ningbo Open per Jasmine Paolini, che contro Elena Rybakina può conquistare il pass per le prossime WTA Finals. Segnala olympics.com
Ningbo, Paolini ribalta Bencic, WTA Finals a un passo: la situazione nella classifica Race, Jas gufa Rybakina - Ningbo, Paolini epica: ribalta Bencic e vede le WTA Finals di Riad. Come scrive sport.virgilio.it