Paolini infinita rimonta Bencic e va in semifinale a Ningbo Ora è a un passo dalle Finals

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande vittoria dell'azzurra a Ningbo in più di tre ore, riprendendo più volte una partita che sembrava persa. Ora è settima nella Race, scavalcata Andreeva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

