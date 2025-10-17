Paolini infinita rimonta Bencic e va in semifinale a Ningbo Ora è a un passo dalle Finals

Grande vittoria dell'azzurra a Ningbo in più di tre ore, riprendendo più volte una partita che sembrava persa. Ora è settima nella Race, scavalcata Andreeva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini infinita, rimonta Bencic e va in semifinale a Ningbo. Ora è a un passo dalle Finals

