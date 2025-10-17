Paolini in semifinale a Ningbo sfida Rybakina per volare alle Finals

L'azzurra batte in rimonta Bencic, contro la kazaka si gioca il pass per Riad. ROMA - Jasmine Paolini è approdata alle semifinali dell'"Aux-Ningbo Open", torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paolini in semifinale a Ningbo, sfida Rybakina per volare alle Finals

