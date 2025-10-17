Paolini in semifinale a Ningbo | sfida con Rybakina vale anche le Finals di Riad
L’azzurra elimina in rimonta Bencic dopo tre ore e mezza di battaglia: ora la corsa per il Master si decide nello scontro diretto con la kazaka Jasmine Paolini continua a brillare in Cina. La 29enne di Bagni di Lucca ha conquistato la semifinale del “Aux-Ningbo Open”, WTA 500 con un montepremi da oltre un milione di dollari, superando nei quarti l’elvetica Belinda Bencic in tre set (5-7 7-5 6-3). Match durissimo, oltre tre ore di gioco, con la svizzera frenata anche da un problema muscolare alla coscia destra nella fase decisiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
