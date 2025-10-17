Paolini che rimonta! L' azzurra ribalta Bencic e vola in semifinale | gli highlights

Contro Bencic si prospettava fin dall'inizio un match complesso: il primo set finisce con 7-5 per la svizzera, ma Jasmine Paolini trova la formula per ripartire e ribaltare la situazione. Complici anche i problemi fisici di Bencic, il match finisce poi 5-7 7-5 6-3 per l'azzurra, che ora si giocherà la semifinale del WTA 500 di Ningbo. Vittoria fondamentale per Jasmine, che così raggiunge la settima posizione nel race e vede le Finals avvicinarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini, che rimonta! L'azzurra ribalta Bencic e vola in semifinale: gli highlights

