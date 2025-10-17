Panucci | Roma Inter sarà una prova per lo scudetto Chivu? Mi sorprende che si pensi una cosa…

Inter News 24 Le parole di Christian Panucci, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Christian Panucci ha parlato al Corriere della Sera in vista di Roma Inter. DOPPIO EX – «Roma è stata l’avventura più lunga del percorso: ci ho giocato otto anni e quando torno da Dubai, dove vivo, lì ho casa. Come dico spesso, non è stata la donna più bella che ho avuto ma quella che ho amato di più. Per vestire il nerazzurro lasciai Madrid, per dire. Si è parlato tanto della mia convivenza con Lippi ma non si può andare d’accordo con tutti». 🔗 Leggi su Internews24.com

