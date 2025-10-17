Panucci | Roma Inter sarà una prova per lo scudetto Chivu? Mi sorprende che si pensi una cosa…
Inter News 24 Le parole di Christian Panucci, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Christian Panucci ha parlato al Corriere della Sera in vista di Roma Inter. DOPPIO EX – «Roma è stata l’avventura più lunga del percorso: ci ho giocato otto anni e quando torno da Dubai, dove vivo, lì ho casa. Come dico spesso, non è stata la donna più bella che ho avuto ma quella che ho amato di più. Per vestire il nerazzurro lasciai Madrid, per dire. Si è parlato tanto della mia convivenza con Lippi ma non si può andare d’accordo con tutti». 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
ULTIMI POSTI? Sabato 4 Ottobre – Serata Esclusiva alla Milonga Casina del Tango! Siete pronti a vivere un'atmosfera unica? Tango DJ Set con Stefania “Tormenta” Panucci direttamente da ROMA! Food & Beverage gratuiti per tutti i partecipanti - facebook.com Vai su Facebook
Panucci: "Roma-Inter banco di prova da scudetto. Per i nerazzurri lasciai il Real. Chivu una sorpresa? Dico che..." - Il doppio ex scelto dal Corriere della Sera per raccontare Roma- Secondo msn.com
Panucci: «La Roma la donna che ho amato di più, per l'Inter lasciai il Real. Modric super a 40 anni la dice lunga sul livello della serie A» - L'ex difensore, fra le altre, di giallorossi e nerazzurri parla in vista del big match dell'Olimpico e della lotta scudetto: «La squadra di Chivu e il Napoli le favorite. Lo riporta corriere.it