Panucci | Roma Inter sarà una prova per lo scudetto Chivu? Mi sorprende che si pensi una cosa…

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Christian Panucci, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Christian Panucci ha parlato al Corriere della Sera in vista di Roma Inter. DOPPIO EX – «Roma è stata l’avventura più lunga del percorso: ci ho giocato otto anni e quando torno da Dubai, dove vivo, lì ho casa. Come dico spesso, non è stata la donna più bella che ho avuto ma quella che ho amato di più. Per vestire il nerazzurro lasciai Madrid, per dire. Si è parlato tanto della mia convivenza con Lippi ma non si può andare d’accordo con tutti». 🔗 Leggi su Internews24.com

panucci roma inter sar224 una prova per lo scudetto chivu mi sorprende che si pensi una cosa8230

© Internews24.com - Panucci: «Roma Inter sarà una prova per lo scudetto. Chivu? Mi sorprende che si pensi una cosa…»

Scopri altri approfondimenti

Panucci: "Roma-Inter banco di prova da scudetto. Per i nerazzurri lasciai il Real. Chivu una sorpresa? Dico che..." - Il doppio ex scelto dal Corriere della Sera per raccontare Roma- Secondo msn.com

panucci roma inter sar224Panucci: «La Roma la donna che ho amato di più, per l'Inter lasciai il Real. Modric super a 40 anni la dice lunga sul livello della serie A» - L'ex difensore, fra le altre, di giallorossi e nerazzurri parla in vista del big match dell'Olimpico e della lotta scudetto: «La squadra di Chivu e il Napoli le favorite. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Panucci Roma Inter Sar224