Panucci | Milan da Scudetto? Ecco cosa serve Pulisic emoziona La riflessione su Modric

Pianetamilan.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Panucci, ex difensore in Serie A anche del Milan nei primi anni Novanta, ha parlato anche dei rossoneri di Massimiliano Allegri in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

panucci milan da scudetto ecco cosa serve pulisic emoziona la riflessione su modric

© Pianetamilan.it - Panucci: “Milan da Scudetto? Ecco cosa serve. Pulisic emoziona”. La riflessione su Modric

