Panico in un istituto di Ancona | spray urticante spruzzato nei corridoi scuola evacuata e studenti intossicati

Orizzontescuola.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spray al peperoncino spruzzato nei corridoi in un istituto scolastico superiore di Passo Varano ad Ancona ha provocato il panico nella mattinata di venerdì 17 ottobre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

