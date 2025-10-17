Pane Nostro è un rito che unisce mille mani sull’Appia Antica
Un forno in movimento, un pane nuovo e una città che si riconosce nella sua storia più profonda. A Roma, tra la Montagnola e l’Appia Antica, dal 25 ottobre al 2 novembre, il progetto Pane Nostro chiamerà a raccolta oltre mille persone per vivere insieme il rito della panificazione, trasformandolo in gesto di inclusione e riflessione. Nato dall’esperienza di Terzo Paesaggio, organizzazione che da dieci anni usa il pane come strumento di rigenerazione culturale e sociale, l’evento è tra i vincitori del bando Artes et Iubilaeum promosso da Roma Capitale. Nei luoghi che custodiscono la memoria della città – dal Piazzale Caduti della Montagnola, con il ricordo del fornaio partigiano Quirino Roscioni, fino alle Catacombe di San Callisto e alla Basilica di San Sebastiano – il pane diventa simbolo di fratellanza, partecipazione e resilienza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
