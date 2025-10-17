Panatta linea cardio by Poliarte

Gli studenti di Product design dell’Accademia di design poliarte di Ancona collaboreranno con Panatta (foto, il fondatore Rudy), storica azienda italiana di attrezzature per il fitness e il bodybuilding, per disegnare le nuove linee cardio della casa di Apiro (Macerata). L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa firmato nei mesi scorsi tra le due realtà marchigiane. "I giovani talenti del Poliarte – spiega Chiara Galli, responsabile marketing Panatta – avranno l’occasione di mettersi in gioco e proporre idee nuove. È un esempio di come le eccellenze marchigiane possano fare squadra". Entro fine anno saranno presentati e selezionati i progetti, che verranno poi sviluppati anche in modelli 3D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Panatta, linea cardio by Poliarte

