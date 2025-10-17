Pamela Petrarolo la rivelazione di Tale e Quale Show

Altro che Please, Don’t Go, per anni croce e delizia (forse più croce) della sua carriera televisiva. Grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show, dove ha trionfato venerdì nei panni di una convincente Gianna Nannini, Pamela Petrarolo sembra stia finalmente ottenendo il riscatto tanto cercato nel corso degli anni. L’ex volto di Non è la Rai è infatti la vera rivelazione della quindicesima edizione del talent show di Carlo Conti. Dopo le buonissime performance nei panni di Noemi e Rita Pavone, Pamela ha conquistato la vetta grazie all’imitazione della rocker senese, ricevendo una meritata standing ovation dal pubblico in studio e dando prova di un certo talento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Pamela Petrarolo, la rivelazione di Tale e Quale Show

